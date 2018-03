Pastoor Roland Putman geïnstalleerd in de Bommelerwaard

Na de plechtigheid maakten velen van de gelegenheid gebruik om in Partycentrum De Weesboom kennis te maken met de nieuwe pastoor. Zichtbaar enthousiast is de Franciscaan over het 'warme welkom' en over de mooie Bommelerwaard, waar hij 'met plezier' zal werken in Alem, Ammerzoden, Hedel, Kerkdriel, Rossum-Hurwenen, Velddriel en Zaltbommel. "Ook heel veel mensen zijn blij, want ze zien in De Bommelerwaard graag een Franciscaan", zegt Mirjam Duijts, die deel uitmaakt van het kerkbestuur. "Hij is echt een man van Gods volk onderweg. 't Is afwachten hoe hij dat vorm wil geven, maar ik heb het gevoel dat hij gaat participeren in het beleid van de mensen zelf en dat de parochie gedragen moet worden door parochianen, waarbij hij als coach zal werken."