Primeurs in pittoreske kerkje van Leur. Kamermuziek Festival terug van weggeweest

Prefab het antwoord op woningnood? Volgens Nijmeegse corporatie ‘niet sneller en zeker niet goedkoper’

Woningen die grotendeels in de fabriek gebouwd worden en permanent of tijdelijk worden neergezet. Met veel halleluja’s is dit gepresenteerd als antwoord op de woningnood. ,,Het is niet sneller en zeker niet goedkoper”, zegt Ronald Leushuis van Talis.