Proost! Brouwer Hertog Jan sponsort monument op plek mottekasteel Kerkdriel

Adopteer een poelepe­taat en steun het jarige Klein­dier-Wandelpark in Hedel

22 oktober HEDEL - Voor een tientje adopteer je al een poelepetaat. Het is een van de bedragen die de Stichting Kleindier-Wandelpark vermeld in de brief die is verspreid om geld in te zamelen voor het dierenpark in Hedel.