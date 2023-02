Raad van State: Blusboot van scheepswerf Heerewaarden moet echt weg langs droogdok

DEN HAAG/HEEREWAARDEN - Scheepswerf Heerewaarden heeft van de Raad van State nul op rekest gekregen in een slepende zaak over een blusboot die van Rijkswaterstaat niet langszij het droogdok in de Maas mag liggen. Het is een definitief oordeel .

In twee uitspraken kreeg de werf te horen dat het 130 meter lange gevaarte weg moet langs het dok en dat 30.000 euro aan dwangsommen moet worden betaald voor vijf overtredingen. De blusboot ligt in de vaarweg en dat is gevaarlijk voor de scheepvaart, zegt Rijkswaterstaat.

Al sinds 2006 ligt Scheepswerf Heerewaarden overhoop hierover met Rijkswaterstaat. Ook de gemeente Maasdriel is betrokken bij de zaak. De blusboot wordt gebruikt als noodaggregaat voor het geval de stroom uitvalt bij de werf. Het is ook een sleepvaartuig. Verder is de boot nodig om te voldoen aan de brandveiligheidseisen, aldus de werf.

Bij de meerpalen

Een van de eigenaars van de werf, Ad Sepers, zegt dat de blusboot nu vóór het droogdok ligt. Dat mag van Rijkswaterstaat. Volgens Sepers kan dat echter alleen als kleine schepen in het dok liggen voor onderhoud. Grotere schepen steken uit en dan ligt de blusboot in de weg. Scheepswerf Heerewaarden wil de boot aanleggen bij de meerpalen bij De Bol. Dan is het hele probleem opgelost. Maar daar geeft Maasdriel geen toestemming voor.

De Raad van State vindt het terecht dat Rijkswaterstaat een punt maakt van de veiligheid op de Maas. De vaarweg in de buurt van het dok is al smaller dan elders. Volgens de hoogste bestuursrechter moet het mogelijk zijn een noodstroomvoorziening op de wal te maken. Verder blijkt de boot ook vóór het dok te kunnen liggen. Er is dus geen sprake van overmacht, aldus de Raad van State



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.