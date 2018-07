Restauranteigenaar wil schutting buurman uit het zicht van zijn gasten hebben

Illegale sigaretten en drugsfa­briek opgerold in Velddriel: straatwaar­de van miljoenen

14:45 VELDDRIEL - De politie heeft woensdag samen met de opsporingsdienst van de Belastingdienst (FIOD) een illegale sigarettenfabriek opgerold in Velddriel. Een 51-jarige man uit Kerkdriel is aangehouden. Hij had een vuurwapen en munitie, dat is in beslag genomen.