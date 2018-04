Ruim vijf keer zoveel Polen gevestigd in Rivierenland

MAASDRIEL/NEERIJNEN/ZALTBOMMEL/TIEL - Steeds meer Poolse migranten blijven in Nederland. Dat meldt het Sociaal Cultureel Planbureau dinsdag. Ook in Rivierenland is het aantal Polen dat zich vestigt de laatste jaren flink gegroeid. Maar de meeste zijn er maar tijdelijk.

In de bevolkingsregisters van de gemeenten in deze regio zijn in 2017 zo'n 3.000 mensen met een Poolse achtergrond ingeschreven. Dat is ruim vijf keer zoveel als tien jaar geleden. Gerelateerd aan het aantal inwoners wonen er in Maasdriel verreweg de meeste Polen (791). Zaltbommel (571) en Tiel (567) volgen. In de andere gemeenten van Rivierenland ligt hun aantal tussen de 153 en 295.

In een dinsdag uitgebracht rapport over Poolse migranten in Nederland, meldt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), dat de jaarlijkse instroom van zo'n 23.000 Polen groter is dan die van de vier klassieke migrantengroepen samen (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen). Volgens het SCP zijn er nu 160.000 ingeschreven in Nederlandse gemeenten. Daarnaast zouden er nog 90.000 Polen zijn die hier wel werken maar die niet ingeschreven zijn. Overigens emigreren er ook steeds meer Polen die zich eerder in Nederland vestigden. Per saldo komen er jaarlijks ongeveer 10.000 Polen bij.

Overlast

In Tiel, dat traditioneel fungeert als verblijfplaats voor arbeidsmigranten die in de omliggende fruitteeltgebieden werken, is het aantal Polen dat zich inschreef de laatste tien jaar nog het minste toegenomen. Toch werkt de stad aan maatregelen om overlast van Oost-Europese arbeidsmigranten tegen te gaan. De meeste zijn hier tijdelijk en schrijven zich niet in. Naar schatting gaat het om twee à drieduizend arbeidsmigranten. Om hen te huisvesten zijn steeds meer huizen maar ook winkels, horeca- en kantoorpanden omgebouwd. Dit leidt tot overlast.

De gemeente wil het aantal arbeiders daarom beperken tot vier per woning. Ook wordt gedacht aan een maximum van 10 procent van de woningen in een straat die door arbeidsmigranten bewoond mogen worden, en geen twee naast elkaar.

Verbod op verkamering

Omdat de gemeente bang is dat in afwachting van deze regels nog snel veel 'Polenpanden' zullen verrijzen, is het recent ineens verboden om meer dan één huishouden te vestigen in woningen of andere gebouwen binnen de bebouwde kom. Daarmee wordt de verkamering een halt toe geroepen.