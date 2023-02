Schaatsen op De Griend in Kerkdriel kan straks al ‘over één nacht ijs’

SIJM heeft de ijsbaan recent gekocht van de gemeente Maasdriel. Daarmee kwam een eind aan een lang conflict over het herstel van de lekke ondergrond. Door het lek liep het water onder het ijs weg, waardoor schaatsen gevaarlijk werd.

‘Na uitgebreid onderzoek en overleg met KNSB en andere schaatsbanen in Nederland is gekozen voor een baanconstructie à la Winterswijk’, meldt de stichting. Het gaat om een ondergrond die bestaat uit een geïsoleerde fundering waarop een asfaltbaan is aangelegd. Met behulp van een automatische, zelfrijdende sproei-installatie wordt bij vorst constant een klein laagje water op de baan aangebracht. In Winterswijk heeft dat systeem zich het afgelopen jaar al dubbel en dwars bewezen. ‘Er is al twee keer geschaatst op een baan van één nacht ijs’, aldus SIJM.

Aparte krabbelbaan

De Kerkdrielse schaatsers hebben het systeem volgens eigen zeggen zelfs op enkele punten verbeterd. ‘Bovendien hebben wij vastgesteld dat het in het belang van de schaatsers is om de baan te splitsen in een krabbelbaan voor de kinderen en een wedstrijdgedeelte.’

Die krabbelbaan krijgt ongeveer de afmeting van een basketbalveld. Buiten de winter kan er op de grote wedstrijdbaan gerolschaatst, geskeelerd, gefietst en gelopen worden.

Voor het gebruik van de techniek heeft Winterswijk de schaatsers in Kerkdriel geen strobreed in de weg gelegd. Financieel is er nog wel een probleem, laat SIJM weten. De stichting wil snel beginnen en daarom zijn de plannen in fases opgeknipt. Na de eerste fase moet de sproeibaan al klaar zijn, maar er zijn ook ondergrondse voorzieningen nodig. Daarvoor ontbreekt het geld. ‘Ondanks de bijdrage van de gemeente en een bescheiden eigen bijdrage van de stichting is er nog een aanzienlijk tekort.’

Beroep op bedrijfsleven

Net als veertig jaar geleden, toen De Griend werd aangelegd, doet SIJM een beroep op het Drielse bedrijfsleven. Ook onder de inwoners zal SIJM geld inzamelen. ‘Daarnaast zullen we ons inspannen op de geraamde kosten te bezuinigen, wellicht door bijdragen van bedrijven in natura, of bijvoorbeeld doordat een bedrijf werk gratis uitvoert.’ En natuurlijk zullen de mensen van SIJM zelf de handen uit de mouwen steken.

De sproei-installatie staat voor de tweede fase gepland. Wat die gaat kosten, daar heeft de stichting nog geen zicht op.

Winterswijk lichtte eerder deze maand in Thialf nog een tipje van de sluier op van het geheim hoe snel een ijsvloer te leggen. Zo schijnt een laagje zonwerende kalk wonderen te doen.



