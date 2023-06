Speeltuinen in Maas en Waal rookvrij: ‘Dit is de volgende stap’

Bouw stagneert, drie steenfa­brie­ken gaan tijdelijk dicht: ‘En we zijn nog niet op het dieptepunt’

ZALTBOMMEL/HAAFTEN - Baksteengigant Wienerberger sluit deze zomer drie steenfabrieken. De fabrieken in Bemmel, Echteld en Brunssum liggen in de maanden juni, juli en augustus helemaal stil. ‘En we zijn nog niet op het dieptepunt’.