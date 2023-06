Spitter, spetter, spater, dit weekend lekker naar het water: ‘De glijbaan is gerenoveerd, we zijn er klaar voor!’

Oude stappers opgelet: Nog één keer naar De Kroon in Kerkdriel

KERKDRIEL - Stappen in de kroegen van Kerkdriel, dat was in de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw een regionale gebeurtenis. Vanuit de wijde omtrek wist de jeugd de weg naar het Maasdorp te vinden. Voor wie die gezichten van toen nog één keertje wil zien, is er zaterdag 17 juni een reünie van Soos Zero Five.