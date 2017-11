Spookrijder onder invloed veroorzaakt twee botsingen in Velddriel, een vrouw is zwaargewond geraakt

Sin­ter­klaas­in­tocht Velddriel: met sirenes en zwaailichten

26 november VELDDRIEL - ,,Wat is er sneller dan de brandweer?", zegt Sint Nicolaas bij zijn intocht in Velddriel zondagmiddag. ,,Er was haast bij en dan is de brandweerwagen de snelste manier om bij de kinderen in Velddriel te zijn." Met zwaailichten en luide sirenes kondigt de Sint zijn intocht aan op de Wordenseweg. Het overige verkeer past zich aan de omstandigheden aan.