Statushouders in Hedel koken voor buurt op Burendag: 'Gehaktballen vind ik heel lekker'

Abdullahi is 44 jaar, afkomstig uit Somalië. Een land geteisterd door criminaliteit en terroristische organisaties. Hij vluchtte op zoek naar een betere toekomst en is nu vier jaar in Nederland. Abdullahi werkte in Somalië als prothesemaker voor de afdeling orthopedie. Zijn hoop is dit werk in Nederland weer op te kunnen pakken, zodra hij de taal echt goed spreekt.