Wéér een raadslid in Maasdriel in opspraak, wat is dat toch in deze gemeente?

KERKDRIEL/AMMERZODEN - Wéér is een Maasdriels gemeenteraadslid in opspraak wegens gedrag dat niet door de beugel kan. Dit keer is het Heleen Verlouw (VVD), die illegaal arbeidsmigranten huisvest. Wat is dat toch in deze gemeente? Doet het morele kompas het hier wel?