De knuffelpie­mel verdeelt de kermis een beetje, maar voor alle spellen geldt: op tijd stoppen

DEN BOSCH - Een grijper, eenarmige bandiet of de knipschaar. Voor die ene knuffel. Met de lachende piemel, ook in regenboogkleuren, als favoriet. Loont een vermaakzaak en wat beweegt de speler om er zoveel geld in te werpen?