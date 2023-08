Voor wat, hoort wat: ouders kinderva­kan­tie­week verplicht aan de bak

ROSMALEN/LIEMPDE - Hoe zorg je als kindervakantieweek voor voldoende vrijwilligers, terwijl de animo daarvoor steeds verder afneemt? In Rosmalen is het antwoord simpel: ouders zijn daar verplicht drie dagen te helpen. In Liempde is dat niet nodig.