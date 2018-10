Subsidie Maasdriel voor advies aan verenigingen en stichtingen om pand duurzamer te maken

Het duurzaamheidsproject is opgezet op verzoek van de raad. Samen Sterk Maasdriel en het CDA dienden in juni 2017 een motie in voor de invoering van een duurzaamheidsscan voor het maatschappelijke vastgoed dat niet van de gemeente is. Voorbeelden zijn scholen en sportaccommodaties.

Maximaal 750 euro

Voor het advies krijgen verenigingen en stichtingen maximaal 750 euro vergoed. Maasdriel trekt voor het fonds voor 2019 en 2020 per jaar 100.000 euro uit. De leningen zijn voor de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen of isolatie.

De scan is een aanvulling op het duurzaamheidsprogramma van de gemeente dat tot 2020 loopt. Daarbij is onder meer geld gestoken in laadpalen en het leasen van elektrische auto’s. Maasdriel gaat ook naar het eigen vastgoed kijken. De Brede School in Velddriel is al voorzien van zonnepanelen. Er loopt nog onderzoek naar de energiebesparingsmogelijkheden die de gemeentewerf in Hedel biedt.