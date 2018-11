Tachtig arbeidsmigranten op bedrijventerrein Velddriel: ‘Hier wonen? Dat moet je niet willen’

UPDATE Huisves­ting gezocht voor 80 arbeidsmi­gran­ten die illegaal op bedrijven­ter­rein Velddriel wonen

10:45 VELDDRIEL - Voor tachtig arbeidsmigranten die nu illegaal in verschillende bedrijfspanden op bedrijventerrein De Geerden slapen, moet andere huisvesting worden gezocht. De bewoning, die in strijd is met het bestemmingsplan, kwam woensdag bij een controle op bedrijventerrein aan het licht.