Tijd dringt voor Achilles’29, Juliana’31 verrast vriend en vijand, Periodetitel voor Alverna

Basis­school De Meander wil nu al twee nieuwe lokalen bij de Snoeck in Lith

LITH - De school is pas een paar jaar open, maar nu al kan De Meander in Lith twee extra lokalen gebruiken. Daarvoor is nu een vergunning aangevraagd bij de gemeente. Diezelfde gemeente is akkoord met de bouw van tien woningen op de vorige locatie van De Meander.