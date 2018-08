Toch nog blauwalg in Zandmeren Kerkdriel

Tijdens deze zonnig en warme zomer ging de kwaliteit van het zwemwater op veel plaatsen hard achteruit. In de Bommelerwaard werd het giftige plantje weken geleden al aangetroffen, onder andere in Zaltbommel, Aalst en Well. Het water in de Zandmeren bleef echter schoon. Eerder dit jaar heeft de gemeente Maasdriel maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. Langs het water zijn bomen gekapt, zodat er minder schaduw is. Vermoedelijk heeft dat geholpen, want het water is nu veel langer schoon gebleven dan anders. In voorgaande jaren was het gebied vaak al aan het begin van de zomer getroffen door blauwalg.