Toekomst oude begraafplaats Rossum onzeker: 'Hier ligt de historie van het dorp'

Kulturhus De Leyenstein Kerkdriel begint vol hoop aan het najaarssei­zoen

9:26 KERKDRIEL - Helemaal blij was Marleen van IJzendoorn toen het Vughtse koor La Corbeille begin dit jaar voor een uitverkocht Kulturhus De Leyenstein zorgde. De theaterzaal in het woonzorgcentrum in Kerkdriel was tot de laatste stoel bezet.