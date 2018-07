Trekpontje Zandmeren Kerkdriel komt na de zomer

KERKDRIEL - Het trekpontje, dat het mogelijk moet maken om een rondje te maken in recreatiegebied De Zandmeren in Kerkdriel, komt waarschijnlijk in september.

Het staat al lang op het verlanglijstje van recreatiegebied De Zandmeren in Kerkdriel: een trekpontje dat de de landtong van de Zandstraat verbindt met de landtong langs de Maas. Na wat hobbels en tegenslagen gaat het er nu toch echt van komen. Wethouder Erik van Hoften verwacht dat het pontje in september klaar is.

Oversteek

Een rondje maken om de Zandmeren, dat kan nu niet. De route om de plas eindigt van beide kanten bij het water. Als straks het trekpontje er ligt, is het wél mogelijk om de oversteek te maken. Dat vergroot de recreatiemogelijkheden van het gebied en daar zijn de ondernemers aan de Zandstraat blij mee.

Het liefst had de gemeente Maasdriel het pontje al vóór deze zomer in bedrijf gehad, maar dat is niet gelukt. De ondernemer die hiervoor oorspronkelijk was benaderd, gaf de opdracht begin dit jaar terug. Hij vond het te ingewikkeld. Dat is het ook, want het trekpontje moet 80 meter overbruggen. Bovendien schommelen de waterstanden in de Zandmeren.

Steigers