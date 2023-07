Tussen hoop en vrees: omwonenden asielterrein Druten zitten vol vragen en hun zorgen blijven

Snollebol­le­kes in de openlucht, smaakt naar meer in jubileum­week­end van de Dag van Leeuwen

Grote artiesten als de Snollebollekes, Di-Rect en Frans Bauer voor het eerst op een festivalterrein in plaats van in een grote feesttent. In het jubileumweekend van de Dag van Leeuwen. Het smaakt naar meer in Maas en Waal.