Tweede Poolse supermarkt in hartje Kerkdriel

Ooievaars in Rossum zijn eerder dan anders klaar voor vertrek

26 juli De kleine zit stil te koekeloeren in een hoekje. Nog allesbehalve klaar voor de buitenwereld. De jonge ooievaar werd anderhalve week geleden door een vader met zijn twee zoons bij de opvang in Herwijnen binnengebracht. Ze troffen hem aan in IJzendoorn. Verzwakt en nog te klein om te kunnen vliegen. De hoop is dat het beest aansterkt, met genoeg water en voer om zich heen. ,,De ooievaars vliegen zelf het hek over, de opvang uit, als ze eraan toe zijn'', vertelt Piet van Andel van de ooievaarsopvang aan de Waaldijk in Herwijnen. ,,Je moet niet vergeten dat ze niet hier horen, maar in de natuur. Dáár gaat het om.''