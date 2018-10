Uitvaartondernemer Stork uit Hedel is zeker: crematorium gaat er komen

Vervolgens kwam hij uit bij de Sint Annaweg, enkele honderden meters verderop. ,,Mijn schoonvader is daar inmiddels gestopt als boer. Die locatie past precies in het zoekplaatje dat mij is voorgehouden: lommerrijk, buiten de bebouwde kom, een plek waar mogelijk asbest gesaneerd kan worden en die kan bijdragen aan de verlaging van de intensiteit van het vee.''

De locatie aan de Sint Annastraat past precies in het zoekplaat­je dat mij is voorgehou­den

Toegevoegde waarde

,,Wij erkennen dat een crematorium een toegevoegde waarde kan hebben voor de gemeente'', verklaart wethouder Anita Sørensen bij afwezigheid van collega Peter de Vries. ,,We willen best overleggen over een alternatieve locatie.''

,,Er is draagvlak'', concludeert Stork. ,,Dat is positief. Dat was er eerder niet. Er is mij inmiddels iemand bij de gemeente toegewezen om samen naar andere locaties te gaan kijken. Ik voel me dan ook niet van tafel geveegd.''