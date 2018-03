Velddriel heeft vanaf 8 april een Treuzel Thee Tuin

VELDDRIEL - Vanaf zondag 8 april zet Margreet van Dieten haar Treuzel Thee Tuin in de Voorstraat 43 in Velddriel zeven dagen in de week open voor fietsers, wandelaars of mensen die even tot rust willen komen en van een ver uitzicht willen genieten.

De openingstijd is van 10.00 tot 16.00 uur. Het bord dat voor in de tuin aan een mooie dikke boom is bevestigd, is uitnodigend.

In de Treuzel Thee Tuin achter het huis kan men in een prieeltje zelf thee zetten of eventueel een kop koffie voor 1 euro per persoon. Een kan thee kost 3 euro.

‘Het is de bedoeling dat de mensen tot maximaal 8 personen zichzelf bedienen. In een buffetkast staan thee en koffiepotten en kopjes. ‘Ook als wij, mijn man Guido of ik niet thuis ben kan de bezoeker zichzelf bedienen. De weg naar onkostenvergoedingspotje staat ter plaatse vermeld. Als wij of ik thuis ben dan krijgt de bezoeker iets lekkers bij de thee/ koffie. Ze kunnen hier ook hun eigen lunchpakketje opeten’.