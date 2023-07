Verenigingen vrezen toekomst nu ze oudpapier niet meer mogen ophalen: ‘We vallen over drie jaar om’

De knoop is doorgehakt: oud papier weg bij verenigin­gen West Maas en Waal

Het hing al even in de lucht, maar nu is het definitief. Vrijwilligers van verenigingen mogen vanaf volgend jaar geen oud papier meer inzamelen om zo wat extra geld te verdienen voor de clubkas. Afvalinzamelaar Avri gaat het zelf doen.