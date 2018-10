Verrassing tijdens het hond uitlaten: WOII-granaat gevonden bij Hedel

VIDEO Leerlingen 100-jarige basis­school De Hoeksteen Well luiden feestweek in

1 oktober WELL - Samen zijn ze even oud als de school. Oud-leerlinge mevrouw Kraay-van Loon van 96 onthulde maandagochtend met een leerling van 4 jaar het nieuwe logo van christelijke basisschool De Hoeksteen in Well. Het was het startsein van de feestweek waarmee de school het honderdjarig bestaan viert.