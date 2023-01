Vier verdachten van runnen groot drugslab in Velddriel blijven in de cel

Mag Lips wel of niet zijn tuincen­trum ombouwen tot supermarkt aan Weijen in Nistelrode?

NISTELRODE/DEN BOSCH - Mag er een supermarkt komen in (een deel van) het voormalige tuincentrum van LipsGroen in Nistelrode of niet? De gemeente Bernheze zegt van niet. De familie Lips interpreteert de regels in het bestemmingsplan anders en zegt van wel.

19 januari