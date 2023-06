Voor het eerst ooievaarsnest, mét jong, boven de bootjes in Maasbommel

Huis en haard Dijkhuisje werd een luxe bungalow met grandioos uitzicht: ‘We hebben het blind gekocht’

AMMERZODEN - Aan de voorkant lijkt het dijkhuisje in Ammerzoden klein en eenvoudig, maar binnen wacht de bezoeker een verrassing: het is een enorme bungalow met grandioos uitzicht aan de achterkant. ,,Daar kochten we het voor.”