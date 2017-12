Voor kwart miljoen aan wiet gevonden in schuur in Kerkdriel

On­der­zoeks­rap­port over Maasoeverpark is in februari klaar

2 december KERKDRIEL - Het onderzoeksrapport over het Maasoeverpark is in februari klaar. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) beslist vervolgens of het project door mag naar de volgende fase. Dat zegt de Maasdrielse wethouder Gerard van den Anker.