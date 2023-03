Vorig jaar verkasten er 1.012 mensen naar Maasdriel

met video Verdacht wit poeder duikt op meerdere plekken op in natuurge­bied in Gameren, vervuild gebied groter dan gedacht

GAMEREN - In natuurgebied De Lieskampen bij Gameren is donderdagochtend een hoopje wit poeder gevonden. In de middag werd het verdachte poeder ook op twee andere plekken aangetroffen. De vervuiling in het natuurgebied is daarmee groter dan in eerste instantie werd gedacht.