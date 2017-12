Vrachtwagen vol drugsafval brandt uit in Alem

ALEM - Onder aan de dijk langs de Sint Odradastraat in Alem is vrijdagavond een vrachtwagen vol drugsafval uitgebrand. De brandweer gaat er vanuit dat hij is aangestoken.

De truck was volgeladen met tientallen jerrycans en tonnen; hoogstwaarschijnlijk drugsafval. Van de vrachtwagen is weinig over. De brandweer heeft de resten geblust. Vloeistof uit de tonnen en jerrycans is uit de vrachtwagen gelekt en ligt op het zandpad eronder.

Er zaten geen kentekens meer op de truck. De vrachtwagen is mogelijk gestolen. Langs de plaats waar het voertuig stond komt doorgaans weinig verkeer. Die feiten bij elkaar maken het voor de hulpdiensten wel duidelijk: de vrachtwagen is in brand gestoken.

De rook trok over de Maas richting het buurtschap Het Wild. Of ze daar last hebben gehad van de verbrande drugsresten is nog niet duidelijk.