Vuurwapen gevonden bij opruimactie berm: 'Iemand heeft dit waarschijnlijk in de sloot willen dumpen'

AMMERZODEN - Of die echt is of dat het gaat om een imitatie, is nog maar de vraag. Maar bij een schoonmaakactie van de bermen in de Bommelerwaard is zaterdagmorgen een Beretta vuurwapen gevonden. ,,Hoe dan ook is het vreemd."

Tussen het gras van de dijken bij Ammerzoden lagen voornamelijk lege blikjes bier en energiedrank. Toch werden er bij een schoonmaakactie van Rein Horjus uit Nederhemert ook een aantal hele opmerkelijke vondsten gedaan. Neem bijvoorbeeld dat bijna volledig skelet, waarschijnlijk van een hond. De vreemdste vondst van de dag? Een Beretta vuurwapen. Horjus: ,,We weten niet helemaal zeker of 'ie echt is of nagemaakt, maar hoe dan ook is het vreemd. Er zat een plastic tasje omheen en iemand heeft hem waarschijnlijk in de sloot willen dumpen." Het vuurwapen wordt ingeleverd voor verder onderzoek door de politie.

Afval is hier vrij extreem

De Bommelerwaard helemaal zwerfafvalvrij maken, dat is het doel van Horjus uit Nederhemert. Twee weken geleden stond Horjus ook al te prikken langs de weg. In het kader van NLdoet verzamelde hij in totaal dertien zakken zwerfafval bij elkaar rond de Molenachterdijk en Lange Achterdijk. Tijdens zijn eerste opruimactie merkte hij al hoeveel zwerfafval er in dit gebied ligt. Horjus: ,,Ik kom zelf uit Nederhemert, maar de reden dat we hier gaan opruimen is omdat het hier vrij extreem is. Ik fiets zelfs vaak in dit gebied en nu het gras niet zo hoog staat, valt de hoeveelheid afval extra op." Zijn eenmansactie heeft hem goed gedaan. ,,Ik merkte ook dat veel voorbijgangers aandacht voor me hadden." Hij maakte een actiepagina aan via de website van Supporter van Schoon. ,,Eigenlijk wilde ik alle inwoners van de Bommelerwaard hiervoor aanmelden, maar er konden maar duizend mensen deelnemen", lacht Horjus.

Zaterdagochtend had hij daarom om wat versterking gevraagd. ,,Ik zit bij een hardloopgroepje, de Zandlopers. Een aantal van deze mannen wilde mij komen helpen opruimen." Heel veel mensen liepen niet te ruimen langs de Lange Achterdijk, maar dat was ook niet de bedoeling. ,,Mijn idee was dat iedereen een plek in hun eigen buurt kon zoeken op daar op te ruimen. Iedereen had wel hier naartoe kunnen komen, maar dan liepen we elkaar in de weg."

Likeur

Wat er verder zoal gevonden werd? ,,Er lijkt een hangplek te zijn waar mensen indrinken", aldus Horjus. Er lagen tientallen blikken, lege flessen likeur en zelfs wat lege zakjes waar aannemelijk drugs in heeft gezeten. Horjus droeg tijdens de zoekactie een fluorescerend hesje met achterop zijn rug een vraagteken. ,,Dit is wat ik wil laten zien. Een vraagteken. Want waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom is dit nodig? Ik merk dat het de aandacht van veel voorbijgangers trekt en ik hoop ook dat we veel gezien worden. Het is een stukje bewustwording. Ik zou zeggen: begin bij jezelf."