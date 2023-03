Waarom het vaak niet slim is om via een bedrijf bezwaar te maken tegen hoge woz-waarde

Wageningen, Doetinchem, Ede, Arnhem, Zevenaar, Montferland , Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Wijchen: het zijn maar een paar voorbeelden van gemeenten in de regio die expliciet waarschuwen voor de commerciële bedrijven. Sommigen doen dat al langer, Doetinchem dit jaar voor het eerst. ,,Het inschakelen van deze bureau’s kost gemeenten namelijk erg veel tijd en geld. Dat is onnodig”, stelt een woordvoerder.

Los van de vraag of het altijd slim is om een lagere waarde van je huis te bedingen, want een hogere waarde kan financieel soms veel voordeliger zijn.

De bureaus bieden aan burgers hun hulp gratis aan, maar kunnen wel een rekening indienen bij de gemeente. Dat is wettelijk zo geregeld: de gemeente betaalt. ,,Ze stellen dat het bezwaar maken gratis is, maar dat is het bepaald niet. Het is een enorm verdienmodel, in de reclames worden miljoenen gestoken”, zegt een woordvoerder van Vereniging Eigen Huis, de belangbehartiger van huizenbezitters. ,,We storen ons aan alle reclames van de WOZ-bureaus.”