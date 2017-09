Webcamseks met 11-jarige jongen uit Kerkdriel: man (42) krijgt werkstraf

Mgr. Gerard de Korte gaat voor in eu­cha­ris­tie­vie­ring in Velddriel

17 september VELDDRIEL - Met een muzikale ontvangst van fanfare La Harpe, ruim en ver over de honderd parochianen, zang en muziek van het kinderkoor Martinus Kids en het gemengd parochieel zangkoor ging Mgr. Gerard de Korte, bisschop van het bisdom `s Hertogenbosch, zondagmorgen voor in de eucharistieviering van 9.30 uur in de St. Martinuskerk in Velddriel.