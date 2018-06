Wel groter bedrijf, geen huizen: Velddriel baalt

Wat is er aan de hand? Het langs de Provincialeweg in Velddriel gevestigde bedrijf Nedcool wilde al een tijd uitbreiden maar dat paste niet in het bestemmingsplan. In 2016 besloot de gemeente Maasdriel toch mee te werken, maar als tegenprestatie moest Nedcool twee dingen doen: de afgebrande bouwval aan de Kapelstraat slopen en er nieuwe huizen bouwen, plus het afstaan van een boomgaard tegenover het bedrijf, voor de herstructurering van de tuinbouw in het gebied.

Vergeten

De uitbreiding van Nedcool is in volle gang, maar van beide tegenprestaties komt volgens wethouder Peter de Vries vooralsnog niks terecht. ,,Nedcool weigert om grond over te dragen, en wil niet aan de Kapelstraat bouwen. En wij kunnen er niks aan doen omdat we vergeten zijn om hier in de overeenkomst een termijn aan te stellen", aldus De Vries. Eigenaar Piels van Nedcool heeft in een gesprek met wethouder uitgelegd waarom hij de afspraken niet nakomt. ,,De bouw van twee woningen aan de Kapelstraat is volgens hem niet winstgevend", vat De Vries zijn verklaring samen. ,,En de grond stelt hij niet beschikbaar omdat hij vindt dat het projectbureau voor de herstructurering van de tuinbouw ook afspraken niet nakomt."

Koehandel