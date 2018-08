Werkstraf: man uit Hoenzadriel droogt hennep in ondergrondse zeecontainer

De politie ontdekte de ruimtes aan de Hoezadrielsedijk in februari 2017, tijdens een onderzoek na anonieme meldingen. Ze waren alleen via luiken in de grond bereikbaar. Een deksel in de tuin gaf toegang tot een ingegraven zeecontainer. Daar trof de politie twaalf kilo hennep plus een drogerij in gebruik aan. De ingang lag achter een container die boven de grond stond. Uit camerabeelden maakt de politie op dat de man uit Hoenzadriel regelmatig door het luik verdween, maar zelf zegt hij dat hij alleen in of rondom de bovengrondse container moest zijn. Daar werden overigens allerlei zakjes gevonden waar normaal wiet in wordt verkocht.