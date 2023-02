West Betuwe niet blij met trein Qbuzz

GroenLinks-burgerraadslid Renske de Zwart zwengelde de discussie dinsdagavond aan in de gemeenteraad. ,,Vooral voor scholieren en forensen die bijvoorbeeld van Geldermalsen naar Gorinchem of Dordrecht reizen is het een stuk slechter geworden. Om je fiets mee te nemen, en veel scholieren hebben die nodig, moeten ze nu 5 euro per dag betalen. Dat is veel geld als je een heel jaar naar school moet reizen.’’ Qbuzz heeft de MerwedeLingeLijn, die onder Arriva floreerde, in 2018 overgenomen. De Zwart vindt dat de gemeente de West Betuwse klachten moet melden bij de provincie Zuid-Holland en vervoerder Qbuzz. De Zwart: ,,Zo jagen we de mensen de auto weer in en dat is zeker niet wat wij willen. En scholieren hebben helemaal gen keus, die zijn gewoon de dupe.’’ Overigens rijden er deze woensdag vanwege stakingen geen treinen op de MerwedeLingeLijn.