Wolkbreuk boven Heerewaarden tijdens live tv-programma

Man (50) zonder geldig rijbewijs begaat serie van verkeers­fou­ten in Kerkdriel

12 augustus KERKDRIEL - Een 50-jarige man is zaterdagmiddag zijn rijbewijs, dat toch al verlopen was, kwijtgeraakt na een serie verkeersovertredingen in Kerkdriel. Een deel hiervan beging hij terwijl hij wist dat de politie achter hem reed: zij begeleidden hem op dat moment naar zijn woning.