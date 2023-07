‘Zelfs ’s nachts in bed laat ik het drinken niet’

Met video De beste plek om een ‘Big Battery’ te laden vind je in Geldermal­sen: vrachtwa­gens tanken hier elektrisch

Tientallen laadstekkers staan op 'pompeilandjes’ te wachten op gebruikers die elektrisch willen tanken: de WattHub in Geldermalsen is in gebruik genomen. Om vrachtwagens en batterijen voor groot bouwmaterieel vol energie te gooien. ,,Zo grootschalig en professioneel als hier vind je het nog nergens in de wereld.”