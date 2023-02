Zeventien Oekraïense kinderen van taalklas naar Lingeborgh

De overstap is een van de resultaten van de samenwerking tussen gemeente en onderwijsinstanties in West Betuwe. Eind december werden hiervoor afspraken gemaakt in de zogeheten Onderwijsvisie. Zaken als digitalisering, een optimaal leerklimaat én onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne kwamen hierbij aan bod.

Uitdaging met Oekraïense kinderen

Directeur Ronald van der Vlies van de Lingeborgh vindt het uitdagend en ook spannend om binnenkort de Oekraïense kinderen op zijn school te verwelkomen. ,,We hebben geen ervaring om deze kinderen verder te begeleiden. Het is echt een behoorlijke uitdaging. Wij zeggen altijd dat we doen wat we beloven, maar kunnen we het waarmaken? We weten vooraf niet wat we voor deze taalklas precies moeten leveren.”

Vertrouwen bij Rehoboth

Directeur Peter Dirksen van de Rehoboth-basisschool heeft er alle vertrouwen in: ,,Met alle schoolbesturen van het primair onderwijs moesten we het wiel uitvinden voor een Oekraïense taalklas. De gemeente hielp ons met huisvesting. Inmiddels hebben we een succesvolle taalklas. We ontwikkelden een specialisme wat we vooraf niet konden voorspellen.” Dit specialisme leidt tot een nieuwe ontwikkeling. De schoolbesturen en gemeente kijken nu naar uitbreiding van de taalklas als voorziening voor alle nieuwkomers in West Betuwe.

Wethouder Govert van Bezooijen: ,,Met alle besturen van het primair en voortgezet onderwijs legden we de ontwikkelingen en de ambitie van het onderwijs vast in de Onderwijsvisie. Deze visie is belangrijk om de onderwijsinstellingen en doorlopende leerlijnen met elkaar te verbinden.”

Weerbaarheid en veerkracht

Van der Vlies is enthousiast: ,,Met elkaar kijken we naar de overeenkomsten, maar ook naar de verschillen. En juist daarover voeren we het goede gesprek. Zo leren we van elkaar en bouwen we aan een goed onderwijsklimaat.” Dirksen over de samenwerking: ,,Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de weerbaarheid en veerkracht van kinderen. Dat is geen lesmethode, maar wel een ontzettend belangrijke voorwaarde om goed te kunnen leren. Hiervoor werken we onder andere samen met het school maatschappelijk werk.”

Op 4 april presenteert Van Bezooijen de plannen aan de gemeenteraad.

