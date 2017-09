Zonnebloem-vrijwilliger Jan (65) werkt stug door na aanval van twee herdershonden

Gevolg: zijn broek is kapot en hij heeft twee grote beten op zijn benen. ,,En het erge: het is daar al vaker gebeurd. Ik hoorde nog drie mensen die dat daar is overkomen. En de vrouw zelf heeft ook littekens. Die is ook een keer gebeten.''



,,Ik heb er ook nog zo hard tegen geschopt, dat ze ophielden'', zegt De Rouw. De dochter van de oudere vrouw heeft hem uiteindelijk gered. Ze stuurde de beesten naar binnen. De Rouw en de oudere vrouw liepen daarna maar snel naar de auto. ,,Het deed wel pijn, maar ik wilde maar snel gaan. Een vrijwilliger van de Zonnebloem heeft er later naar gekeken. Die zag dat de beten door waren en stuurde me direct naar de dokter. Daar heb ik een tetanusprik gehaald.''