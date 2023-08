Actievoerders houden picknick en minuut stilte bij Vliegbasis Volkel

Sociaal werkbe­drijf IBN helpt in 2022 meer mensen via opleiding en trajecten aan het werk

UDEN/OSS - Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt heeft het sociale werkbedrijf IBN meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan kunnen helpen. In 2022 kregen in totaal 169 mensen met een achterstand tot de reguliere arbeidsmarkt een dienstverband aangeboden. Dat waren in 2021 nog 159 mensen.