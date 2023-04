Area verhoogt de huur met 2,5 procent, maar niet voor iedereen

PODCAST Peesjevee-pod­cast: ‘PSV heeft door geknoei buiten Eindhoven niet het maximale uit dit seizoen gehaald’

In de Peesjevee-podcast van deze week gaat het over de vraag of PSV wel of niet het maximale uit dit seizoen heeft gehaald. PSV-trainer Ruud van Nistelrooij maakte vorige week zijn punt en vond dat er dit seizoen nogal wat dingen zijn gepasseerd, die verklaren waarom PSV in de eredivisie staat waar de club staat.