Astrid en Laura spreken koningin Máxima toe over hun financiële (on-) gezondheid

Andere pompbedien­des nemen stokje van Lambert van Vliet over bij De Kock in Oss

OSS - ,,We hebben afgelopen dagen verschillende klanten gehad die min of meer in paniek waren. Moesten ze nou zelf hun auto aftanken?” Niet het geval. Het vertrek van oudgediende Lambert van Vliet markeert bij De Kock in Oss niet het einde van de service.