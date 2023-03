Avondvliegen vanaf Volkel duurt een week langer

Oefenen in het donker is volgens Defensie noodzakelijk om vliegers optimaal voor te bereiden op hun taak, zowel in Nederland als in uitzendgebieden wereldwijd. Omdat het in de wintermaanden vroeg donker is, wordt met name in die periode op dat onderdeel geoefend. Vanwege renovatiewerkzaamheden aan de start- en landingsbanen op vliegbasis Leeuwarden wordt alleen vanaf vliegbasis Volkel opgestegen en geland.