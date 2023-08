Wil en Lucia ‘van de zigeunerwa­gen’ koninklijk bedankt voor werk op bouwdorp Veghel: ‘We willen er bij zijn’

Bij het opbouwen van Veghel in Hout is alleen dáár koffie te halen: in de zigeunerwagen van Wil en Lucia Derks. Het echtpaar staat al sinds 1996 met die wagen op het bouwdorpterrein. Dinsdagavond werden ze koninklijk onderscheiden.