BillyBird blijft zoeken en groeien, maar wel ‘Happy Together’: ‘Van de Efteling win je het toch niet’

Ziekenhui­zen in Brabant moeilijk bereikbaar door landelijke telefoon­sto­ring

UDEN/OSS/TILBURG/DEN BOSCH - De ziekenhuizen Bernhoven in Uden, het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch hebben op dit moment last van de landelijke telefoonstoring bij Vodafone. Er zijn problemen met zowel inkomende als uitgaande telefoontjes.