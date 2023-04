‘Bloed, zweet en tranen’ van Hazes klinkt live op de ic van Ziekenhuis Bernhoven

Spullen niet verkocht op vrijmarkt? Dan hup de zeecontai­ner in! ‘Schandalig dat mensen er misbruik van maken’

UDEN – Na afloop van de vrijmarkt in Uden gingen donderdag in de namiddag vier grote zeecontainers open. Alles wat niet was verkocht, kon hier worden achtergelaten. Maar er waren ook mensen die met hun versleten tafel of vergeelde matras kwamen aanzetten. ,,Bah, lekker kosteloos dumpen.”