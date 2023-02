Cliff werd vroeger gepest, nu pakt hij de hoofdrol in ‘Lang Leve de Liefde’: ‘Waarom laten we niet iedereen in zijn waarde?’

ZEELAND - Cliff Bakker uit Zeeland wordt overspoeld met reacties na zijn optreden van maandagavond in het tv-programma Lang Leve de Liefde . De 28-jarige vrijgezel met stevige Brabantse tongval grapt continu, heeft het hart op de tong en trekt zich van niemand iets aan. Maar zo was hij lang niet altijd.

Dinsdag blikte hij op deze site uitgebreid terug op zijn avontuur in het populaire tv-programma. In zijn date van 24 uur met de eveneens Brabantse Maud strooide hij met Brabantse opmerkingen en de 800.000 kijkers zagen hoe ze samen de liefde bedreven. ,,Ik was compleet mezelf en dacht ‘boeie!’”

Quote Ik ben in mijn jeugd veel gepest, had weinig vrienden en veel ruzie Cliff Bakker

Woensdag volgde nog een tv-optreden, een interview dat online een half miljoen kijkers opleverde. ,,En het aantal bezoekjes op mijn profiel op Instagram is met 32.300 procent gestegen!”

Aan het einde van deze rumoerige week werd het tijd voor Bakker om zijn verhaal te delen. De weg naar volledig zichzelf en ongeremd zijn, zat vol hobbels. ,,Ik ben in mijn jeugd veel gepest, had weinig vrienden en veel ruzie. Omdat ik het niet meer wist heb ik trainingen, cursussen en trajecten gevolgd.”

Nu hij voor even een veelbesproken man is, pakt hij zijn moment voor een oproep. ,,Waarom laten we niet iedereen in zijn waarde? Iemand met een kantoorbaan is een saaie lul, een trucker is groot, lomp en sloom en een putjesschepper had een vak moeten leren.”

Quote Ik sta er zeker voor open om in een leuk programma te verschij­nen of interviews te doen Cliff Bakker

In een half uurtje tv was duidelijk te zien dat Bakker nu inderdaad compleet zichzelf is en overal lak aan heeft. ,,En dat zal altijd zo blijven!” Dankzij de vele reacties op zijn tv-optreden en het artikel op deze site en in de krant gaat hij vol vertrouwen carnaval vieren. En net als in de villa van Lang Leve de Liefde zal een lekker drankje niet ontbreken.

Zijn eerste mediaoptredens smaken naar meer voor de trucker uit Zeeland. ,,De voorzet is gegeven. Ik sta er zeker voor open om in een leuk programma te verschijnen of interviews te doen. Anderen blij maken is het leukste om te doen!”