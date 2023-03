CSU gaat schoonmaak verzorgen op Slagharen

Attractiepark Slagharen, voorheen bekend als Shetland Ponypark Slagharen, is een van de oudste en meest bezochte attractieparken van Nederland. Het bijbehorende Vakantiepark is met meer dan 600 accommodaties en 200 kampeerplekken tevens een van de grootste vakantieparken van Nederland.

Actie ondernomen

Volgens een CSU-woordvoerder is het bedrijf trots dat, na een intensief aanbestedingstraject waarin de focus lag op kwaliteitsverbetering, de keuze op CSU is gevallen. Algemeen directeur Slagharen Dave Storm reageert verheugd op de samenwerking: ,,Uit feedback van onze gasten bleek dat zij de schoonmaak van de accommodaties niet zo hoog waardeerden als wij zouden willen. Daarop hebben wij actie ondernomen. Ik heb er vertrouwen in dat we samen met CSU een kwaliteitsimpuls kunnen realiseren.”

Landelijk actief

CSU is vanuit tien vestigingen landelijk actief in de schoonmaakbranche. Voor diverse sectoren, waaronder zorg, onderwijs en kantoren, voert CSU al meer dan 50 jaar de schoonmaak uit. CSU biedt werk aan ruim 16.000 mensen en is marktleider in Nederland. Het won de Koning Willem I Prijs in 2020. Deze prijs wordt tweejaarlijks toegekend aan bedrijven die uitblinken in goed ondernemerschap.